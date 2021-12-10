«Меры ради меры»: Бизнес-омбудсмен Ольга Устинова высказалась о запрете корпоративов в Волгограде

Власти Волгоградской области решили не смягчать ограничения по коронавирусу к Новому году. Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева на заседании оперштаба напомнила о запрете новогодних корпоративов из-за угрозы коронавируса и недопустимости проведения банкетов в кафе и ресторанах. По мнению бизнес-омбудсмена Ольги Устиновой, позиция Роспотребнадзора не совсем оправдана, так как бизнес сделал все, что бы обезопасить своих клиентов и сотрудников. Запреты приведут лишь к росту теневого сектора.

- Сегодня бизнес сделал все от него зависящее и даже более, чтобы минимизировать риски заражение COVID-19, обеспечить безопасность сотрудников. Практически все вакцинированы, условия для безопасного ведения бизнеса созданы, входные фильтры на входе и прочее, прочее, прочее, - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова.

Попасть в кафе, рестораны и прочие заведения общепита, как и в места для досуга в Волгограде можно только с QR-кодом или бумажными документами о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Но послабления антиковидных ограничений на фоне снижающейся заболеваемости не последовало.

- Бизнес для себя читает: вас проще закрыть совсем. Проще - да, правильно - абсолютно нет! По совокупности ограничений наш регион действительно работает в условиях относительно жестких ограничений, несмотря на то, что уровень ответственности так же наиболее высокий, - отмечает бизнес-омбудсмен.

Каждый день в Волгограде и других городах области проходят рейды, десяткам предпринимателей выписывают штрафы за несоблюдение антиковидных мер.

- Здесь как повезет. Порой на грани здравого смысла. Мнение одного из руководителей предприятия меня просто потрясло: «Ощущение, что РПН просто на нас вымещает свою досаду в своей беспомощности». Не могу согласиться с этой позицией, но и возразить сложно, - комментирует Ольга Устинова. - Позиция «Меры ради меры» просто недопустима.

Не секрет, что и свадьбы, и банкеты, и новогодние банкеты, и корпоративы в регионе никуда не делись, просто проходят они нелегально.

- Все эти события происходят на фоне цветущего буйным цветом серого рынка предложений. Достаточно открыть на Авито вкладку коттеджи на Новый год, - отмечает Ольга Устинова. - Мы просто сейчас раскармливаем теневую сторону.