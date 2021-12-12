ЦПКиО Волгограда завалило снегом

Уже с вечера начали работать снеговые пушки. Фото: Андрей ЕРКИН.

В ночь на 12 декабря в Волгограде навалило снега. Правда, не во всем городе. Кусочек зимы появился в ЦПКиО. Как только установились стабильные минусовые температуры, здесь запустили снегогенератор. Администрация парка продолжает подготовку к открытию тюбинговой горки на склоне ЦПКиО. За ночь склон стал белым.

Правда, если верить прогнозам, холодно в Волгограде будет пока что в ближайшие 2 дня. Потом обещают небольшой плюс и дожди. Остается надеяться, что они не испортят снежный покров. Администрация ЦПКиО надеется открыть снежный склон для катания в декабре.

Это пока второе зимнее развлечение, которое готовится в Волгограде. Каток в парке Раздолье в пойме реки Царицы работает ежедневно, даже когда на улице плюсовые температуры.

Напомним, что горка будет платная. Покататься по снежным склонам можно будет за 200 рублей детям и 250 взрослым. Арендовать «ватрушку» можно будет за 100 рублей, но разрешат приходить и со своим оборудованием.