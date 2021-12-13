Волгоградским таксистам грозят штрафы до 30 тысяч рублей за организацию забастовки

Водителей такси будут судить за несогласованное публичное мероприятие Фото: Алексей ФОКИН

Организаторов забастовки таксистов, которая прошла в Волгограде утром 13 декабря на парковке у ТРЦ «Мармелад», будут судить. Дзержинский районный суд зарегистрировал 4 материала об организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Таксистам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 50 часов или арест до десяти суток. Материалы были составлены на четырех мужчин, которым от 32-х лет до 51-го года.

Напомним, 13 декабря в Волгограде прошла вторая за последние дни забастовка таксистов, они высказывали недовольство из-за своих низких заработков. Водители требовали от агрегатора «Яндекс.Такси» повышения тарифов на поездки. Во время акции очевидцы сообщали о задержании ее нескольких участников полицией.

Бунт нескольких десятков человек не повлиял на работу такси, ценник и время ожидания машин остались без изменений.

- В Волгограде сервис продолжает работать без изменений, водители выходят на линию и выполняют заказы, - рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».