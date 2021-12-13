В Волгограде полиция задержала участника забастовки таксистов

Из-за забастовки ценник на поездки на такси в понедельник не вырос Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде прошла вторая за последние дни забастовка таксистов. Утром 13 декабря десятки водителей собрались на парковке у ТРК «Мармелад» с целью высказать свое недовольство условиями оплаты. Они требовали, чтобы агрегатор такси «Яндекс.Такси» повысил тарифы из-за роста цен на топливо.

В социальных сетях волгоградцы активно обсуждают забастовку таксистов, поделив горожан на тех, кто поддерживает и кто против акции водителей. Некоторые жители Волгограда отмечают, что в других сферах также невысокие зарплаты.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» на запрос «Комсомольской правды» дали комментарий по поводу забастовок волгоградских водителей. Первое массовое собрание таксистов состоялось 7 декабря.

- В сервисе нет ограничений по заработку. Доход водителей в городе за последний год не снижался. Водители Волгограда сейчас зарабатывают в среднем около 300 рублей в час в тарифе «Эконом».

За бунтующими водителями следили полицейские. Очевидцы сообщают, что некоторых таксистов задержали. На опубликованном в социальном видео полицейский предъявил одному из участников забастовки о его задержании по статье КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». В Главном управлении МВД России по Волгоградской области пока эту информацию не подтвердили.

Сегодняшняя акция водителей не вызвала проблем у пассажиров. Ценник на поездки не вырос, не увеличилось и время ожидания машины.