Директора парка «Волго-Ахтубинская пойма» Наталью Лопанцеву уволили с должности

Директора уволили 24 ноября. Фото: Артем ЛЕНЦ

В Волгоградской области с должности директора природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» 24 ноября уволили Наталью Лопанцеву. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе облкомприроды. Напомним, в августе 2020 года на чиновницу завели уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств». Сам же инцидент случился годом ранее. Лопанцева незаконно оштрафовала людей, которые нарушили режим, установленный в природном парке. Якобы нарушителей привлекли к административной ответственности, но после тщательной проверки сотрудниками МВД и ФСБ выяснилось, что дело женщина полностью сфабриковала.

Это дело в итоге прекратили из-за срока давности. Но сам факт фальсификации удалось доказать.

- Решение работодателя абсолютно понятно и законно. Хотя суд и не стал применять санкции из-за срока давности, факт фальсификации установлен. Трудовой кодекс РФ позволяет расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя в ряде случаев, что и было сделано, - рассказал директор юридической компании, судебный эксперт Максим Акимов.

Вместе с тем в сети появилась петиция, в которой защитники экс-директора природного парка утверждают, что на Лопанцеву «повесили всех собак». И ее увольнение связано со строительством трассы через «Волго-Ахтубинскую пойму». На ее защиту встали 19 человек.