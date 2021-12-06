«Я стараюсь отвечать за свои слова»: новый главный тренер «Ротора» пообещал исправить турнирное положение сине-голубых

Фото: СК "Ротор"

6 декабря в «Роторе» главным тренером команды назначили Артема Куликова. 41-летний специалист вместе с волгоградской командой будет бороться за выживание в первенстве ФНЛ. Новый рулевой сине-голубых пообещал, что «Ротору» удастся исправить турнирное положение, а также рассказал, когда к нему поступило предложение от руководства клуба.

- Предложение поступило буквально неделю назад, мы достаточно быстро пришли к единому знаменателю и подписали контракт. Я рад этому обстоятельству, - отметил Артем Куликов в интервью пресс-службе «Ротора».

Главный тренер сине-голубых назвал Волгоград родным для себя городом. Он хоть и родился в Астрахани, но как тренер профессиональных команд начинал в Волгоградской области.

- Я начинал здесь, делал первые шаги в профессиональной тренерской деятельности. Мой первый клуб был «Энергия» из Волжского, дальше – «Олимпия» Волгоград. Естественно следил за «Ротором», так как он является флагманом региона. Очень горд, что удалось договориться с руководством. Я уверен, что мы исправим ту ситуацию, которая сложилась в команде. Мы обладаем хорошим составом, я уверен в ребятах, которые есть в команде. Нужно немного подправить и настроить ее на победную поступь.

Большого числа трансферов игроков не будет. Также Артем Куликов сообщил, что почти без изменений сохранится тренерский штаб. Ожидается привлечение только специалиста на должность старшего тренера, его фамилия пока не уточняется. Что касается сборов, то первый пройдет в Крымске, 2 оставшихся в Турции. На зиму «Ротор» ушел, находясь в зоне вылета в ФНЛ, новый главный тренер уверен, что весной коллектив преобразится.

- Понимаю, какое давление сейчас оказывается на команду. Но хочу заверить наших болельщиков, что мы исправим ситуацию. Я стараюсь отвечать за свои слова, поэтому здесь нахожусь. Постараемся радовать болельщиков остро атакующим футболом с обилием забитых мячей.