В Волгоградской области врач с коронавирусом умерла спустя 3 месяца после прививки «ЭпиВакКороной»

Болезнь у заведующей отделением ЦРБ развивалась стремительно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области врач Михайловской Центральной районной больницы скончалась в ковидном госпитале. При этом 63-летняя Наталия Стаханова несколько месяцев назад прошла вакцинацию от коронавируса. Ей сделали уколы препарата «ЭпиВакКорона», которую разработал «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора». Однако вакцина не уберегла опытного специалиста. Проблемы со здоровьем у Наталии Александровны начались в прошлом месяце. Она обратилась за медицинской помощью 19 июля, рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- По результатам осмотра ей назначили лечение, была направлена на КТ-исследование. По его результатам женщину госпитализировали в Михайловскую ЦРБ, - отметили в облздраве.

Наталия Стаханова оказалась на больничной койке больницы, где сама работала. Она была заведующей отделением функциональной диагностики. Сейчас в Михайловской ЦРБ работает ковидный госпиталь. Но коллегам Наталии Александровны не удалось ее спасти. Коронавирус и осложнения от него развивались стремительно. Медику сделали еще один ПЦР-тест 27 июля, а также 31 июля – уже посмертный. Оба мазка дали отрицательный результат на COVID-19. Точную причину гибели еще предстоит выяснить специалистам.

- Среди сопутствующих заболеваний у женщины - хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. В настоящее время проводится посмертное исследование, которое позволит определить причину смерти, - сообщали в комитете здравоохранения Волгоградской области

Известно, что женщина прошла вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» в апреле 2021 года. Специалисты отмечают, что не у всех привитых вырабатываются антитела к ковиду из-за особенностей иммунитета. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что препараты от коронавируса защищают людей от заражения на 99,3%.