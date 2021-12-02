В Волгограде из-за строительства дороги в Кировском районе на сутки закрывали проезд к домам

Из-за строительства продолжения дублера Второй продольной волгоградцы с трудом будут добираться на улицу Самарскую Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде готовятся строить продолжение дороги, которая соединит улицы Загорулько и Кирова. Строители приступают к работам на 700-метровом участке, из-за чего был перекрыт проезд под железнодорожным мостом. Прокол соединял жителей частного сектора и работников располагающихся предприятий и офисов на улице Самарской в Кировском районе со Второй продольной у ТРЦ «Акварель». Волгоградцам предложили ездить в объезд по улице Слесарной, которая полностью разбита. Однако прокол под железной дорогой был закрыт всего сутки, 2 декабря проезд через него возобновился.

Также другую проезжую часть, ведущую к улице Самарской, должны подлатать. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в ближайшее время дорожные службы проведут профилировку улицы Слесарной с укреплением полотна. Также мэрия включила ее в перечень объектов, которые планируются комплексно восстановить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Что касается строительства дороги, которая соединит улицу Загорулько с Кирова, то подрядчик «ДСЭР Советского района» в скором времени проведет вертикальную планировку территории для последующего формирования уровня будущей 1,5-километровой 4-полосной магистрали. Она станет продолжением дороги-дублера Второй продольной магистрали.

Напомним, год назад был открыт новый участок улицы Электролесовской за ТРЦ «Акварель», который переименовали в честь участника Сталинградской битвы, первого ректора ВолГУ Максима Загорулько.