Самолет Волгоград – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку из-за проблем с крылом

Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью 30 ноября в 1.24 в аэропорту «Пулково» аварийную посадку совершил самолет, летевший из Волгограда в Санкт-Петербург. Рейс лайнера «Sukhoi Superjet 100» выполняла авиакомпания «Россия». По факту аварийной посадки, причина которой стала неисправность элементов крыла, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились 32 пассажира, посадка прошла в штатном режиме, тревога не объявлялась. Будут проверены все обстоятельства инцидента, при наличии оснований будут применены меры.

Напомним, накануне в аэропорту Волгограда экстренную посадку совершил самолет «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Азимут», который направлялся из Нижневартовска в Минеральные Воды. За пассажирами был направлен дополнительный борт из Ростова-на-Дону. Транспортная прокуратура также проводит проверку.