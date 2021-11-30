В волгоградском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет

Транспортная прокуратура начала проверку по факту незапланированной посадки самолета в аэропорту Волгограда Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 30 ноября в аэропорту Волгограда экстренно сел пассажирский самолет, следовавший из Нижневартовска в Минеральные Воды. Борт сел в воздушной гавани города-героя в 7.53 по технической причине. Как рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова, в самолете находились 75 пассажиров. Сейчас все они находятся в здании терминала аэропорта. За ними прилетит резервный борт из Ростова-на-Дону, чтобы доставить их в пункт назначения.

Отметим, рейс по маршруту Нижневартовск – Минеральные Воды выполнялся авиакомпанией «Азимут». Пассажиры летели на самолете «Sukhoi Superjet 100». Согласно информации портала flightradar24, борт следовал на высоте примерно 11 километров. Пролетая над Саратовской областью, он снизился до высоты 6 километров.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту незапланированной посадки самолета авиакомпании «Азимут» в Международном аэропорту Волгоград. На борту сработала автоматика. В результате посадки пассажиры и 4 члена экипажа не пострадали, отметили в пресс-службе транспортной прокуратуры. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.