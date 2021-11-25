В Волгограде проверяют информацию о попытках суицида заключенных в СИЗО №4

Информация о случившемся в СИЗО проверяется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде проверяется информация о массовых попытках суицида в СИЗО №4 в Красноармейском районе. По информации «КП-Волгоград», сразу несколько молодых арестантов попытались свести счеты с жизнью.

«На 25-26 октября был запланирован вывоз всех проживающих камеры №26 СИЗО №4 в СИЗО №1, в результате чего произошел массовый суицид», - рассказал источник.

Напомним, в этот же период из СИЗО №4 в №1 перевели 22-летнего Равиля Расулова, а 28 октября его нашли мертвым. По предварительной версии, он свел счеты с жизнью, хотя на теле мужчины обнаружены множественные травмы. Мама погибшего арестанта Роза Расулова уверена, что ее сына пытали и просит правоохранительные органы тщательно расследовать эту трагедию. На свой контроль ситуацию взял омбудсмен Валерий Ростовщиков.

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области обещали прокомментировать данную информацию позднее.