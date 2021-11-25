Смертность бьет рекорды: ковид убил 34-летнего волгоградца

Смертность от ковида продолжает расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 ноября в Волгоградской области статистика смертности увеличилась на 36 летальных случаев – именно такое число пациентов не смогли справиться с болезнью. Всего же ковид убил 4396 жителей Волгограда и области. Самым молодым погибшим стал 34-летний мужчина. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе региона.

По статистике от коронавируса скончались 11 мужчин (34, 63, 66, 67, 67, 68, 74, 75, 76, 78, 93) и 25 женщин (44, 56, 57, 59, 59, 59, 66, 70, 71, 71, 71, 75, 77, 81, 81, 81, 82, 83, 84, 84, 84, 85, 86, 87, 88 лет.

Самая высокая смертность в Волгограде (20 жертв), Волжском (4), Михайловке (3) и районах области: Котельниковском, Дубовском, Еланском, Ольховском и других.