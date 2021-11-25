В Волгограде пункт вакцинации в «Ворошиловском» переезжает на новое место Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 ноября пункт вакцинации в Ворошиловском торговом центре в Волгограде переезжает. Связано это с тем, что арендодатель предоставил другое помещение. Если прививочный кабинет находился на третьем этаже, то теперь всем желающим иммунизироваться от коронавируса нужно знать, что пункт переместится на цокольный этаж (этаж -1). Об этом «КП-Волгоград» сообщили в облздраве.

Уже завтра, 26 ноября, вакцинация продолжится на новом месте. В самой торгушке появятся информационные плакаты, которые сориентируют посетителей. Жителям Ворошиловского района напоминают, что прививку можно сделать также в 4-ой поликлинике.

Напомним, в Волгоградской области от ковида полностью привились более миллиона человек. Массовая вакцинация продолжается по всему региону. Прививочные кабинеты есть в ТЦ, на базе медучреждений, также работают мобильные бригады и передвижные пункты вакцинации.