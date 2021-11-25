Эдуард Давыдовский назначен председателем облкомказачества

Кандидата на новую должность впервые утверждали казачьи атаманы. Фото: АВО

В администрации Волгоградской области утвердили назначение на должность председателя комитета по делам национальностей и казачества. Вместо Леонида Титова руководить ведомством будет Эдуард Давыдовский, сообщили в обладминистрации.

- До назначения кандидатура утверждена на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», а также профильным комитетом областной Думы, - рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее Давыдовский много лет руководил Казачьим кадетским корпусом им. Недорубова, избирался депутатом Волгоградской областной думы, имеет государственные награды. А его кандидатуру на новую должность впервые утверждали не только депутаты и партийные структуры, но и казачьи атаманы.