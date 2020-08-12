Директора парка «Волго-Ахтубинская пойма» поймали на незаконных штрафах отдыхающих

Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы.

На директора ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» Наталью Лопанцеву завели уголовное дело по статье 303 УК РФ. Ее обвиняют в фальсификации доказательств. Говорят, она незаконно оштрафовала людей, которые якобы нарушили правила поведения в природном парке.

Как рассказали «КП-Волгоград» в межрегиональной природоохранной прокуратуре, именно по фотографиям и данным, которые предоставила директриса, наказали компанию людей. Женщина заявила, что эти отдыхающие нарушили режим, установленный в природном парке. Но, как показала совместная проверка природоохранной прокуратуры, сотрудников регионального УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области, обвинения директриса сфабриковала.

- Установлено, что сфальсифицированы доказательства по двум административным делам. Незаконные постановления о штрафах уже отменили, права граждан восстановлены, - отмечают в ведомстве.

Ради чего руководитель решилась на незаконные штрафы: чтобы создать видимость работы или с какой-то другой целью, теперь будут выяснять следователи СУ СК по Волгоградской области. Теперь они занимаются расследованием этого уголовного дела.