По 10 тысяч рублей выплатят волгоградским ветеранам к праздникам

Ветераны получат увеличенные выплаты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2022 году ветераны Великой Отечественной войны получат солидные выплаты к праздникам – по 10 тысяч рублей. Постановления о единовременных выплатах к 77-летию Победы и и 79-й годовщине разгрома фашистов в Сталинградской битве подписал губернатор Андрей Бочаров, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы.

Согласно документам, по 10 тысяч рублей в первом квартале 2022 года получат участники Сталинградской битвы и тыловики, награжденные медалью «За оборону Сталинграда». По 3 тысячи рублей выплатят детям Сталинграда и вдовам ветеранов. Получат выплаты постоянно проживающие в регионе.

Во втором квартале следующего года ветеранов ждет еще один подарок к главному празднику страны – Дню Победы. По 10 тысяч получат все постоянно проживающие на территории Волгограда и области участники и инвалиды, принимавшие непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

Напомним, не считая юбилейных дат, в прежние годы выплаты были скромнее, но и ветеранов было гораздо больше. Так, в прошлом году по 5 тысяч давали ко Дню Победы, а к годовщине победы в Сталинградской битве - 5 и 2 тысячи рублей.