Волгоградским ветеранам выплатят по 5 тысяч ко Дню Победы

Ветераны по традиции получат единовременные выплаты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В преддверии 2021 года администрация Волгоградской области выпустила два постановления, которые предусматривают единовременные праздничные выплаты ветеранам фронтовикам и труженикам тыла. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, участникам и инвалидам, принимавшим непосредственное участие в Великой Отечественной войне, выплатят по 5 тысяч рублей ко Дню Победы. Столько же по традиции получат ко 2 февраля участники Сталинградской битвы и те, кто не менее шести месяцев работал в тылу и награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Еще по 2 тысячи рублей ко дню победы в Сталинградской битве получат постоянно проживающие в регионе вдовы сталинградских фронтовиков, не вышедшие больше замуж, и дети Сталинграда.

Выплаты, приуроченные к 78-й годовщине разгрома советскими войсками фашистов под Сталинградом, придут волгоградцам в первом квартале 2021 года. – до 31 марта. К 76-му Дню Победы средства поступят ветеранам во втором квартале – до 30 июня 2021 года.