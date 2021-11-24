На трассе в Городище водитель маршрутки устроил тройное ДТП

Массовая авария на трассе в Городище. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки на трассах Волгоградской области 16 серьезных аварий. Только 23 ноября пострадали 9 пешеходов, а также водители и пассажиры транспортных средств. Одно из ДТП устроил 29-летний водитель «ГАЗ», который в 06.50 часов при подъезде к Гумраку по невнимательности протаранил полуприцеп «Шпитс».

- Полуприцеп стоял на проезжей части попутного направления движения с выставленным знаком аварийной остановки. После чего 36-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия совершил наезд на «ГАЗ», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге водителей «ГАЗ» и «Шкоды» госпитализировали в места ДТП. Автомобилистов Волгоградской области настоятельно просят соблюдать ПДД.