Семь пешеходов за сутки попали под колеса авто в Волгограде

Женщина попала под машину на улице Мира. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вторник 23 ноября стал несчастливым днем для волгоградских пешеходов. Сразу семь человек попали накануне под колеса автомобилей в Волгограде, еще два человека пострадали в ДТП в Волжском и Суровикинском районе. Среди пострадавших в минувшие сутки пешеходов 10-летний мальчик, 14-летняя девочка и 17-летний юноша, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП все пешеходы доставлены в больницу, - рассказали в региональном главке полиции.

Двоих скрывшихся с места ДТП водителей разыскивает полиция. На улице Огарева в Ворошиловском районе машина сбила 23-летнюю девушку. Еще один водитель скрылся после наезда на 17-летнего подростка в Советском районе. Происшествие случилось в начале восьмого вечера на проспекте Университетском. При этом юноша шел по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

Большинство ДТП произошло на пешеходных переходах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два ДТП с пешеходами произошли в центре Волгограда. Около 11 утра 84-летний водитель на «Опель Астра» сбил 39-летнюю женщину на улице Мира. Волгоградка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и оказалась в больнице. В семь вечера еще одно ДТП случилось на улице Порт-Саида, где 64-летний мужчина на «Ниве Шевроле» тоже сбил 39-летнюю волгоградку. На этот раз пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте.

Дважды отметился в сводке и Краснооктябрьский район. Около пяти часов вечера 70-летний водитель на «ВАЗ-2114» сбил 10-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома на улице Штеменко, 23. В это же время на улице 39-й Гвардейской 41-летний мужчина оказался под колесами «ВАЗ-21074». ДТП также произошло на «зебре».

На юге Волгограда в Красноармейском районе днем 30-летний водитель на «Лада-217030» наехал на 14-летнюю девочку, которая вышла из трамвая и направлялась к тротуару. ДТП случилось на улице 40 лет ВЛКСМ вне зоны действия пешеходного перехода.

32-летний пешеход попал под колеса «Фольксваген Поло» вечером на улице Ленина в Волжском. ДТП также случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. А 23-летний мужчина пострадал поздней ночью в станице Нижний Чир Суровикинского района. 39-летний водитель сел за руль «Дэу Нексия», не имея водительских прав.