Волгоградцы смогут летать в Белгород по средам и пятницам

И в Воронеж, и в Белгород будут летать одинаковые самолеты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С нового года волгоградский аэропорт существенно расширит географию полетов. Вчера стало известно, сколько будет стоить билет на прямой рейс из Волгограда в Воронеж, сегодня появилось расписание нового авиарейса Волгоград – Белгород.Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе нашей воздушной гавани, Его тоже запускают с 12 января, и летать самолеты по этому направлению будут 2 раза в неделю – в среду и пятницу.

Как и в Воронеж, в Белгород волгоградцев будет доставлять авиакомпания Ютэйр, на таких же самолетах: ATR-72-500. Это маленький борт, рассчитанный на 70 пассажиров. Лететь почти два часа, если точно – 1 час 55 минут. Стоимость билетов начинается от 2185 рублей. Это минимальный тариф, без багажа и возможности получить деньги, если вы решите сдать билет. За эти деньги в салон самолета вам разрешат взять ручную кладь весом не более 5 кг.