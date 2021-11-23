Авиабилеты из Волгограда в Воронеж будут стоить чуть больше тысячи рублей

Из Волгограда в Воронеж будут летать самолеты ATR. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всего полтора часа, и вы в Воронеже. С 10 января волгоградцам будет комфортнее добраться до соседнего региона. Не нужно больше трястись весь день в автобусе. Волгоградский аэропорт сообщил о запуске новых рейсов в столицу Черноземья. Правда, самолеты авиакомпании Utair будут курсировать между городами всего дважды в неделю, по понедельникам и субботам, поэтому придется подстраивать свои планы под расписание.

Билеты уже поступили в продажу. Эти рейсы субсидированные, поэтому цены на билеты не высокие. По минимальному невозвратному тарифу без багажа билеты уже можно купить за 1125 рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе воздушной гавани Волгограда, рейсы будут обслуживать самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 кресел. Пока известно, что они будут выполняться до 26 марта.