Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 8:50

В Волгограде ищут подрядчика для ремонта моста через Волгу за 115 миллионов

Роботы будут идти до 2023 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На мосту пройдет выборочный ремонт

На мосту пройдет выборочный ремонт

Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде был объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика для ремонта моста через Волгу. Начальная цена контракта составляет 114 миллионов 815 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок. После определения победителя торгов он должен будет выполнить выборочный ремонт Первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде км 0+000 – км 7+967. Работы пройдут с момента подписания контракта и до 15 января 2023 года.

Подрядчику предстоит обновить проезжую часть, устранив износ асфальта, трещины и колейность, которая достигает трех сантиметров. Также в некоторых участках бордюр стал заниженным, не соответствуют нормативам положения колодцев и дождевых решеток.

Напомним, ранее комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области анонсировал выборочный ремонт моста через Волгу. Сообщалось, что работы обойдутся в 110,3 миллиона рублей. Необходимо обновить почти 3,5 километра трассы.