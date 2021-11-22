В Волгограде ищут подрядчика для ремонта моста через Волгу за 115 миллионов

На мосту пройдет выборочный ремонт Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде был объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика для ремонта моста через Волгу. Начальная цена контракта составляет 114 миллионов 815 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок. После определения победителя торгов он должен будет выполнить выборочный ремонт Первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде км 0+000 – км 7+967. Работы пройдут с момента подписания контракта и до 15 января 2023 года.

Подрядчику предстоит обновить проезжую часть, устранив износ асфальта, трещины и колейность, которая достигает трех сантиметров. Также в некоторых участках бордюр стал заниженным, не соответствуют нормативам положения колодцев и дождевых решеток.

Напомним, ранее комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области анонсировал выборочный ремонт моста через Волгу. Сообщалось, что работы обойдутся в 110,3 миллиона рублей. Необходимо обновить почти 3,5 километра трассы.