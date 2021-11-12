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Общество12 ноября 2021 10:52

В Волгограде отремонтируют мост через Волгу за 110 млн рублей

Облкомдортранс завершил проектирование работ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Обновят участок протяженностью почти 3,5 километра.

Обновят участок протяженностью почти 3,5 километра.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ближайшее время в Волгограде начнется ремонт моста через Волгу. Обновление танцующего моста обойдется в 110,3 миллиона рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже завершено проектирование объекта «Ремонт Первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через реку Волгу в Волгограде км 0+000 – км 7+967 (выборочно)», сообщает облкомдортранс.

- Ремонт позволит реализовать весь комплекс мероприятий для обеспечения безопасного проезда всех участников дорожного движения, - отмечают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Ремонтировать планируют участок протяженностью 3 километра 424 метра. В проект заложили полную срезку старого асфальта на мосту через Волгу, ремонт дождеприемных колодцев, замену бортового камня и укладку щебеночно-мастичной смеси ЩМА-15 на битум ПБВ 60. Также в планах - новые остановочные павильоны. После того, как на мосту появится новая дорожная одежда, на проезжей части нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Напомним, мост через Волгу строили очень долго и открыли в 2009 году. Дорога на первом пусковом комплексе имеет I техническую категорию. Ширина проезжей части составляет от 12 до 32 метров, а расчетная скорость движения автомобилей - 100 - 120 км/ч. Прославился мост весной 2010 года. От сильного ветра проезжая часть пошла волнами - три пролета танцевали почти час. Чтобы это больше не повторилось, после на мост установили кучу умных приспособлений, среди которых демпферы - гасители колебаний и специальные датчики ветра.