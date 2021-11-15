Завотделением ЛФК больницы №25 умерла от коронавируса в Волгограде

С 1990 года Алла Статун работала в 25-й больнице. Фото: ГКБСМП №25.

В Волгограде коронавирус унес жизнь еще одного медика. 14 ноября 2021 года не стало заведующего отделением лечебной физкультуры больницы скорой помощи №25 Аллы Статун. Ей было всего 59 лет. О смерти сообщили коллеги.

- Болезнь оказалась безжалостной, забрала от нас, из семьи великого человека, прекрасного врача, достойную дочь, жену и мать. 14 ноября 2021 сердце Аллы Николаевны Статун остановилось навсегда, но светлая память о ней останется вечно в наших сердцах, в сердцах людей, которым она помогла. Это безграничное горе, невосполнимая утрата, - делятся коллеги из ГКБСМП №25.

В Волгоградском облздраве подтвердили, что умершая от коронавируса врач прошла полный курс вакцинации.

Алла Статун с детства мечтала стать медиком. После школы пошла учиться в Волгоградский медицинский колледж на медсестру, после поступила на стоматологический факультет мединститута. Но из-за аллергии на медикаменты ей пришлось изменить специализацию. Алла Николаевна стала авторитетным специалистом в лечебной физкультуре, изобрела новые технологии лечения пациентов с системными заболеваниями, защитила кандидатскую диссертацию. С 1990 года Алла Статун работала в 25-й больнице, прошла путь от стажера до заведующего отделением.

- В тяжелый эпидемиологический период распространения коронавирусной инфекции Алла Николаевна Статун до последнего оставалась на посту, консультировала и помогала больным в восстановлении здоровья после тяжелых травм и заболеваний, в том числе с постковидным синдромом, но сама заболела этой страшной болезнью, - сообщили в 25-й больнице.

Коллеги и пациенты запомнили Аллу Статун как прекрасного человека и профессионала, который всегда готов прийти на помощь:

- Светлейший человек, профессионал высочайшего класса, шикарная женщина, прекрасная мама и жена. Невозможно поверить, что ее нет.

Прощание с доктором пройдет 17 ноября в ритуальном зале «Память» на улице Землячки, 74, строение 15. Начало в 11:00.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Аллы Статун.