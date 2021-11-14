Федеральный оперштаб объявил данные о коллективном иммунитете к ковиду в Волгоградской области

больше миллиона жителей региона завершили иммунизацию от ковида Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Федеральный оперативный штаб обновил данные по вакцинации от коронавируса жителей Волгоградской области. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет к ковиду сформировался на 49%, всего он должен составлять не менее 80% Прививку первым компонентом вакцины сделали 1 165 672 волгоградца. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 1 053 334 жителя региона.

Кроме того, Волгоградская область пока соответствует только одному из пяти критериев региона свободного от COVID-19. Охват тестированием составляет не менее 200 на 100 тысяч населения. По уровню заболевания, коллективного иммунитета, занятости коек с ИВЛ и загруженностью мест в ковидариях регион далек от статуса субъекта свободного от ковида.

Отметим, Волгоградская область план по вакцинации выполнила на 70%. Пройти иммунизацию жители могут в 63 прививочных пунктах в медучреждениях, в музее «Россия – моя история», в десяти ТРЦ Волгограда и Волжского и десяти мобильных пунктах.