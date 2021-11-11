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Общество11 ноября 2021 12:32

Волгоградская область на 70% выполнила план по вакцинации от COVID-19

Прививки сделали 1,15 миллиона жителей области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Получить вакцину можно в 84 точках.

Получить вакцину можно в 84 точках.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградская область на 70% выполнила план по вакцинации от COVID-19, но до достижения коллективного иммунитета еще далеко. На сегодня сделали прививки от коронавируса 1,15 миллиона жителей области, сообщили в облздраве.

Сделали прививки от ковида 314 тысяч волгоградцев старше 60 лет, 183 тысячи хроников с различными заболеваниями, а также 80,5 тысячи медиков, почти 95 тысяч сотрудников образования и более 358 тысяч работающих жителей области из других групп риска.

На сегодня в регионе получить вакцину «Спутник V» можно в 63 прививочных пунктах в поликлиниках и больницах, а также в музее «Россия – моя история», в 10 мобильных пунктах и в 10 пунктах вакцинации от коронавируса в ТРЦ.