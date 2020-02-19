Андрей Кагитин стал главой Городищенского района

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:59:21+03:00

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В Городищенском районе Волгоградской области руководители меняются с завидным постоянством. В среду, 19 февраля, депутаты районной думы по итогам проведенного конкурса утвердили кандидатуру нового начальника. Как сообщает «КП-Волгоград», им останется уже знакомый городищенцам Андрей Кагитин, который с декабря 2019 года до этого момента временно исполнял полномочия главы Городищенского муниципального района.

До прихода в район Андрей Кагитин трудился в областной администрации на должности зампредседателя регионального комитета соцзащиты. А его предшественник Эдуард Кривов из Городищенского района, напротив, отправился заместителем в областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Кресло главы района он покинул по собственному желанию.

Кадровые перестановки в последние дни произошли и в администрации области. Отправлен в отставку без объяснения причин вице-губернатор Роман Беков, который также был руководителем комитета промышленности и торговли. В комитете его временно заменит Наталья Стрельцова. Должность заместителя губернатора осталась вакантной.

ИСТОЧНИК KP.RU