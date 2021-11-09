В Волгограде COVID-19 убил экс-главу РОВД Михайловки Федора Забазнова, жену Татьяну спасают врачи

Супруги любили путешествовать вместе. Фото: соцсети.

В Михайловке в прошлую пятницу прошли похороны скончавшегося от коронавируса бывшего начальника ОВД Михайловки и Михайловского района Федора Забазнова. Его жизнь унес коронавирус. В феврале этого года ему исполнилось 64 года. Федор Антонович заболел вместе со своей супругой, которую сейчас спасают врачи ковидного госпиталя. Татьяне Забазновой 55 лет, она возглавляет районную думу и Себряковский филиал Волгоградского политеха. Знакомые говорят, что пара прививалась от коронавируса вакциной "ЭпиВак". В волгоградском облздраве эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на то, что это персональная информация.

- Татьяна заболела еще 11 октября, - рассказали «КП-Волгоград» ее коллеги. Да, накануне она была в отпуске, но выезжала ли за пределы Михайловки, мы сказать не можем. Такое на работе не обсуждаем.

Коллеги постоянно на связи с сыном Забазновых, узнают о самочувствии Татьяны.

Федор Забазнов - выпускник следственной школы МФД. После окончания службы в органах внутренних дел (он возглавлял не только Михайловский, но и в свое время Быковский райотдел) был на пенсии, последнее время вместе с супругой работал в Себряковском филиале ВолГТУ начальником отдела безопасности. Дважды участвовал в выборах как кандидат в депутаты Михайловской районной думы. Пара любила путешествовать.

Напомним, это не первый смертельный случай после вакцинирования "ЭпиВаком" в Михайловке. В августе в ковидном госпитале Михайловки скончалась 63-летняя врач Наталия Стаханова. За несколько месяцев до этого она прошла вакцинацию от коронавируса. Ей укололи «ЭпиВакКорону», разработанную «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора». Однако вакцина не уберегла опытного специалиста.