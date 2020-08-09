В Волгограде за 195 миллионов расширят улицу Ангарскую

Основные работы на Ангарской стартуют в следующем году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация города объявила аукцион на реконструкцию дороги на улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда. За сумму почти в 195 миллионов рублей проезжую часть должны расширить вдвое на участке от улицы Римского-Корсакова до автозаправки. Проект реконструкции рассчитан на два года – срок окончания работ 30 сентября 2021-го. Средства выделили из федерального бюджета. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона 13 августа.

- Решение о расширении дороги принято в связи с возросшим трафиком на перекрестке улиц Ангарской и Римского-Корсакова. Реконструкция позволит значительно повысить пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Дорожники начнут работать на Ангарской уже в этом году. Для начала они перенесут подземные коммуникации из зоны строительства, расчистят территорию и обновят трамвайный переезд у школы.

Основные работы стартуют весной в следующем году. Подрядчику предстоит сделать основание дороги, уложить стандартный «пирог» - два слоя асфальтобетона. Оборудуют и тротуары, съезды и прочую дорожную инфраструктуру, сделают новое освещение, в финале устрановят дорожные знаки и сделают новую разметку. В итоге Ангарская станет четырехполосной и комфортной для автомобилистов на участке протяженностью более 800 метров.

По условиям контракта все работы должны выполняться только при благоприятной погоде. Гарантия на большую часть работ – четыре года, на основание дороги – восемь лет. В течение этого срока все дефекты строители будут устранять за свой счет. Единственное исключение – разметка термопластиком. Она должна продержаться не менее полугода.