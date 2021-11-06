Отключат свет 8 ноября в двух районах Волгограда

Волгоградцам придется запастись фонариками. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградские энергетики на время нерабочих дней ноября взяли перерыв, но после их окончания вновь возьмутся за плановые ремонты городских электросетей. Поэтому в понедельник, 8 ноября 2021, на весь день отключат электричество в домах двух районов Волгограда – Дзержинского и Красноармейского, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг». Горожанам придется запастись фонариками.

В Дзержинском районе Волгограда в понедельник с 9 утра до 17 часов не будет света по адресам: улица Ангарская, дома №124-136 и 73-95; улица Киквидзе, №3-13, 13а, 15-37 и 2-32, улица Попова, дома №1-5 и 2-6, улица Сакко и Ванцетти, №15-23, 16-26, 26/43, 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, улица Халтурина, дома №2-12, 1-7, 26/248, 26/236, Яблочкина, №3-15, 14 и 16. Кроме того, в Дзержинском районе 8 ноября отключат газ на семи улицах.

В Красноармейском районе коммунальных страдальцев 8 ноября будет больше, а сами отключения будут более продолжительными. Обесточат дома с 8.30 до 17.00. Останутся без электроснабжения жители домов на улицах: 40 лет ВЛКСМ, №32 и 34, Бредихина, №37-53 и 36-52, Водопроводная, №13-19 и 20-24, Галилея, дома №15 и 17, Генерала Романенко, 41-53, 40-56, Измайловская, №11, 19, Командира Рудь, дома №13-69 и 28-74, Коммуны, №27-41, 46-58, Кооперативная, 29а, 30-60, Латвийская, №15-17, 23-27, 8-18, улица Малоземова, №35-77, 30-66, 40а, Мачтозаводская, №130- 136, улица Нижнедонская, 1а, 1-59, 59а, 2а, 2-58, 58а, 58б, Новоаннинская, №5-13, Семипалатинская, дома №63-67 и 36-38, Сердюкова, №43-67 и 40-74, Хвастанцева, дома №41-55, 42-56, а также переулок Чакинский, №4, 4а и 6.