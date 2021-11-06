В Дзержинском районе Волгограда 8 ноября отключат газ

Газа не будет несколько часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде продолжаются плановые ремонты на сетях и объектах газоснабжения и газораспределения. Из-за этого в понедельник, 8 ноября 2021, на несколько часов отключат газ в домах на семи улицах Дзержинского района Волгограда. Горожан просят не пользоваться газовым оборудованием с 8 до 14 часов.

Как сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», 8 ноября 2021 отключат газ по адресам: улица 51-я Гвардейская, дома №1 и 3; Краснополянская, дома №1-5 и 1А; Кунцевская, дома №3 и 5; Толбухина, №10 и 26А; Республиканская, дома №7, 8 и 10; улица Полесская, дома №8, 10, 14 и 16; улица Театральная, 19.

Также смотрите, где отключат электричество 8 ноября. В списках адресов дома Дзержинского и Красноармейского районов.