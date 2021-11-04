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Общество4 ноября 2021 9:55

Предприниматель из Калмыкии в Волгограде купил часть здания клиники «Ассоль» за 21,5 миллиона

Центр пластической хирургии продали на торгах за долги
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Предприниматель из Калмыкии предложил на торгах 21,5 миллиона рублей

Предприниматель из Калмыкии предложил на торгах 21,5 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Часть земельного участка и здания клиники пластической хирургии «Ассоль» в Ворошиловском районе продали на торгах. У организации были многомиллионные долги по налогам, ее признали банкротом. На продажу были выставлены 58/341 доли нежилого здания (оздоровительно-досуговый центр) площадью 3849,6 квадратных метров и 58/341 доли земельного участка площадью 1680 квадратных метров на улице Академической, 2. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на результаты торгов.

Самую крупную сумму для покупки предложил предприниматель из Калмыкии Александр Калмыков, занимающийся покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также юридической деятельностью. Часть земельного участка и здания бывший клиники «Ассоль» он выкупил за 21,5 миллиона рублей.

Напомним, в январе 2020 года в клинику пластической хирургии нагрянули судебные приставы для ареста имущества. У организации долг по налогам составил 15 миллионов рублей. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 15 июля 2020 года частную клинику признали банкротом.