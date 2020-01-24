В клинике пластической хирургии Волгограда арестовали технику и мебель

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:00:58+03:00

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Судебные приставы нагрянули 23 января в одну из самых популярных в Волгограде клиник пластической хирургии. Руководство клиники «Ассоль» накопило более 15 миллионов рублей долгов по налогам. Погашать задолженность добровольно не стали. Так что приставы появились в частной клинике, чтобы арестовать ее имущество - компьютеры и телевизоры, мебель и прочую технику.

Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении ФССП по региону, у владельца и руководителя клиники пластической хирургии есть десять дней на уплату налога. После мебель и технику из медучреждения вынесут и пустят на реализацию. Вырученные средства перечислят ФНС.

Тем временем в производстве областного арбитражного суда находится дело о признании банкротом клиники «Ассоль» по заявлению Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Волгоградской области. Ближайшее заседание состоится 30 января. Пока стороны пытаются прийти к мировому соглашению.

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По решению Волгоградского областного суда клиника «Ассоль» должна заплатить компенсацию женщине, которую изуродовали некомпетентные врачи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU