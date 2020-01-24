2020-01-24T14:00:58+03:00
Общество

В клинике пластической хирургии Волгограда арестовали технику и мебель

Клиника не платит налоги
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Приставы описали технику и мебель в клинике. Фото: Волгоградское УФССППриставы описали технику и мебель в клинике. Фото: Волгоградское УФССП
Изменить размер текста:

Судебные приставы нагрянули 23 января в одну из самых популярных в Волгограде клиник пластической хирургии. Руководство клиники «Ассоль» накопило более 15 миллионов рублей долгов по налогам. Погашать задолженность добровольно не стали. Так что приставы появились в частной клинике, чтобы арестовать ее имущество - компьютеры и телевизоры, мебель и прочую технику.

Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении ФССП по региону, у владельца и руководителя клиники пластической хирургии есть десять дней на уплату налога. После мебель и технику из медучреждения вынесут и пустят на реализацию. Вырученные средства перечислят ФНС.

Тем временем в производстве областного арбитражного суда находится дело о признании банкротом клиники «Ассоль» по заявлению Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Волгоградской области. Ближайшее заседание состоится 30 января. Пока стороны пытаются прийти к мировому соглашению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заплатят больше миллиона: изуродовавшим волгоградку пластическим хирургам не удалось уйти от наказания

По решению Волгоградского областного суда клиника «Ассоль» должна заплатить компенсацию женщине, которую изуродовали некомпетентные врачи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде вновь пять раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса
На Татьянин день Волгоградскую область заметет и завьюжит
Волгоградцы могут стать частью самого большого сердца на планете и войти в книгу рекордов
В аэропорту Волгограда установили тепловизоры, чтобы не пропустить больных коронавирусом
«Ротор» подписал контракт с форвардом из молодежной сборной России
Настоящий детектив: как львенок и обезьяна попали на обочину волгоградской трассы
В Волгограде водителя «Мерседеса», сбежавшего с места ДТП, отправили за решетку
В День студента в Волгограде запретят продавать алкоголь
Видеоролики астраханского заповедника бьют миллионные рекорды просмотров
Волгоградские газовики вручили победителям акции «Безопасность в каждый дом» сертификаты на бесплатное техническое обслуживание газового оборудования
В клинике пластической хирургии Волгограда арестовали технику и мебель
В Волгограде поймали лжеполицейских-вымогателей
В волгоградские школы пришли письма об очередном «минировании»
Волгоградцам покажут «Жизнь блокадного Ленинграда»
Фура влетела в гаражи в Волгограде
Астраханский чиновник подарил знакомой квартиру, предназначенную для переселенцев из аварийного жилья
Волгоградцев бесплатно проверят на рак
ЖК «Бастион» обещают достроить в 2020-м
Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали на семь тысяч рублей
На юге Волгограда пешеход погиб под колесами иномарки