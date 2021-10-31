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Общество31 октября 2021 18:40

На трассе в Волго-Ахтубинской пойме образовалась 9-километровая пробка

Автомобили встали в затор по направлению из Волжского в Волгоград
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Трасса в Волго-Ахтубинской пойме "встала" в пробке. Фото: Архив "КП".

Трасса в Волго-Ахтубинской пойме "встала" в пробке. Фото: Архив "КП".

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером в воскресенье, 31 октября, на трассе «Волгоград – Средняя Ахтуба» образовалась многокилометровая пробка. Движение автомобилей затруднилось по направлению из Волжского в Волгоград. По данным портала «Яндекс.Пробки», затор растянулся примерно от поворота на поселок Третий решающий до ерика Судомойка рядом с выездом на Краснослободск. Длина пробки в Волго-Ахтубинской пойме составляет порядка девяти километров.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Данные портала "Яндекс.Пробки"

При этом нет информации, что движение на трассе могло встать из-за дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Волгоградской области продолжается строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В настоящее время в Волго-Ахтубинской пойме подрядчик возводит 4-полосный мост через ерик Осинки.