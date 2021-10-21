На новом мосту через ерик Осинки армируют первую опору

Строительство моста идет круглосуточно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волго-Ахтубинской пойме продолжается строительство нового четырехполосного моста через ерик Осинки, который станет частью Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Подрядчики уже приступили к армированию первой опоры путепровода, параллельно продолжают устройство шпунтовых стенок и буронабивных свай для остальных восьми опор.

Новый мост через ерик построят параллельно старому. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Работы на строительстве моста идут круглосуточно, бригады работают в две смены, на площадке много техники – буровая установка, гусеничный кран, вибропогружатель и другие машины. Подрядчику предстоит установить девять опор, основой которых станут 94 обводненные буронабивные сваи. На следующем этапе смонтируют железобетонные балки пролетов мостового перехода.

Бригады работают в две смены. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ДВЕ СВАИ В СУТКИ

На одну сваю уходит около 8-9 часов. В смену мостостроители делают одну скважину глубиной около 20 метров, в сутки - две. Сначала производится бурение и извлечение земли, затем идут штамповые испытания на прочность грунта в основании сваи, рассказывает начальник участка Николай Подорожный.

Параллельно бурят скважины под новые сваи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Следующий этап - монтаж каркаса сваи и бетонирование. Под каждую опору строителям нужно сделать по 10 свай, под крайние - первую и девятую – по 12. Фундамент первой опоры будущего моста уже почти готов, рабочие приступили к армированию. Каркас из арматуры вяжут при помощи проволоки вручную. Вскоре это превратится в монолитный устой. На серединных опорах, проходящих через русло ерика, технология будет несколько иной.

Для железобетонных конструкций на площадке готовят остовы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Каждую опору в русле ерика окружает шпунтовая стенка из стали. Она необходима для того, чтобы защитить остов моста от размытия во время весеннего половодья. Строители говорят, что такой мост без проблем простоит 80 лет.

Такая шпунтовая стенка будет окружать каждую опору моста для защиты от воды. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- После армирования будем ставить подферменники и балки – к первой опоре будет подходить дорога. С другой стороны будет вторая опора подниматься. Там тоже зальем ростверк, потом возведем колонны, ригель, подферменники, а затем уже балки, на которые будут опираться пролеты моста, - рассказывает о технологии работ мастер участка. – Сложностей пока не возникает. Сперва здесь проводили изыскания, проводили бурение, так что все просчитано.

Каждый элемент шпунта забивают на глубину и затем сваривают. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Элементы шпунтовой стенки сваривают для прочности. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Правда, на другом объекте, когда выкорчевывали корни деревьев, нашли два снаряда времен войны. Пришлось прервать работу и вызвать саперов.

Работа продолжится и зимой, у мостостроителей есть технологии обогрева бетона, которые позволяют трудиться практически в любую погоду. Многие из тех, кто трудится на площадке, работали и на строительстве первого и второго пускового комплекса моста через Волгу. После они уйдут на другие объекты, а дорожники приступят к строительству проезжей части.

Каркас связывают вручную. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Через несколько лет новая 14-километровая дорога в Среднеахтубинском районе свяжет два уже построенных моста - через Волгу и Ахтубу. Работы разбили на несколько этапов.

Протяженность первого участка, к возведению которого уже приступили подрядчики, составит 4,5 километра. Здесь построят два моста через ерики Осинки и Гнилой, также сделают транспортную развязку в районе съезда на Лебяжью поляну. Работы на трех объектах идут параллельно. Мост через ерик Гнилой будет больше – протяженностью свыше 420 метров. Здесь специалистам также предстоит установить 316 буронабивных свай.