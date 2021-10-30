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Здоровье30 октября 2021 12:05

С 30 октября в Волгоградской области закрыли бани, кинотеатры и стоматологии

В стране началась нерабочая неделя
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В субботу, 30 октября, в Волгограде и области началась нерабочая неделя. Россиянам рекомендовали сидеть дома и избегать лишних контактов, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. А чтобы соблазна куда-то сходить было меньше, до 7 ноября в регионе не будут работать бани и сауны, спортзалы и бассейны, кинотеатры. Не видать волгоградцам концертов и выставок, а также не сходить в цирк, ДК, библиотеки и другие учреждения. Что касается стоматологий, то принимать пациентов будут только в случае сильной боли.

А вот больницы и поликлиники работают на износ. Каждый день в регионе госпитализируют более четырех сотен волгоградцев, у которых диагностируют коронавиурс. Население настоятельно просят вакцинироваться.