«Не смогла определить возраст»: в Волгограде разбираются с кондуктором, высадившим подростка из трамвая

В Волгограде продолжают разбираться в истории с кондуктором, который высадил несовершеннолетнюю пассажирку с инвалидностью из трамвая №10. Инцидент произошел 23 октября вечером, когда подросток возвращалась домой. Банковская карта не сработала, добираться пришлось пешком.

Кондуктор рассказала, что не смогла точно понять, что девушка не достигла совершеннолетия. Поэтому сотрудница МУП «Метроэлектротранс» была уверена, что действует по закону.

- Данный инцидент произошел потому, что кондуктор не смогла достоверно определить возраст пассажира. После того, как пассажир не смог оплатить проезд банковской картой, кондуктор предложила ей покинуть салон. Сотрудница переживает, просит извинения. В настоящий момент она снята с наряда. После проведения проверки нами будут приняты меры дисциплинарного воздействия, - рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Константин Шостак.