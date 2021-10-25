В Волгограде кондуктор выгнал ребенка из трамвая из-за несработавшей транспортной карты

Кондуктор выгнала девочку из трамвая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Волгограда пытается наказать кондуктора, который выгнал ее ребенка из трамвая лишь потому, что у девочки не сработала транспортная карта. Речь о трамвае №10, в котором несовершеннолетняя ехала вечером 23 октября. Все закончилось хорошо – подросток благополучно добралась до дома, но родители решили разбираться до конца, чтобы такое не повторилось с другими детьми.

В пресс-службе мэрии прокомментировали инцидент. Подчеркнули – проводится проверка, пока ищут кондуктора, выясняют точные время и дату, обстоятельства.

- МУП «Метроэлектротранс» проводит проверку по обращению волгоградки. Решение будет принято по результатам проверки, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. - При этом транспортным предприятием проведен внеплановый инструктаж со всеми кондукторами с напоминанием о недопустимости высаживания несовершеннолетних пассажиров даже в случае отсутствия у них проездного билета.

Напомним, что в феврале была похожая история с мальчиком, который в морозы оказался на улице. Тогда кондуктора уволили.