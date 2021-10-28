Митрополиту Герману присвоили звание почетного гражданина Волгоградской области

Митрополит Герман получил высшую награду Волгоградской области Фото: Андрей МИРЕЙКО

Митрополиту Герману присвоили звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Постановление об этом приняли депутаты регионального парламента, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облдумы. Высшей награды области бывший глава Волгоградской и Камышинской епархии был удостоен за выдающиеся заслуги в сохранении и приумножении духовных и культурных традиций. Также отметили его вклад в дело восстановления исторической памяти, многолетнюю просветительскую деятельность, направленную на укрепление межконфессионального согласия в Волгоградской области.

Напомним, митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию на протяжении 27-ми лет. Он является почетным гражданином города-героя Волгограда, был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Дружба народов», орденом Почета, медалями «Мир. Дружба. Согласие» и «За заслуги перед Волгоградской областью».

В 2018 году митрополит Герман подал прошение оставить свой пост, епархию возглавил митрополит Феодор.