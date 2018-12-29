Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман ушел в отставку

Казалось, что митрополит Герман всегда будет благословлять волгоградцев на Пасху и вести службы на Рождество. Но в этот раз проводить рождественское богослужение в ночь на 7 января будет уже другой священнослужитель. Митрополит Волгоградский и Камышинский еще несколько недель назад подал прошение оставить свой пост в связи с достижением 75-летнего возраста (митрополиту сейчас 81 год). На заседании Священного Синода 28 декабря на его просьбу ответили согласием. Волгоградскую митрополию возглавил епископ Переславский и Угличский Феодор.

Высшее духовенство РПЦ поблагодарило митрополита за службу.

- Спасибо за многолетнее и плодотворное управление Волгоградской епархией, благодаря которому были открыты десятки приходов, построены новые храмы, увеличился штат духовенства, организована монашеская жизнь, на должном уровне происходит взаимодействие епархии с региональной властью и общественными объединениями, а также за несение обязанностей главы Волгоградской митрополии.

Теперь митрополит отойдет от дел после 27 лет служения верующим Волгоградской области, но останется жить в Волограде на содержании у Волгоградской Епархии.

Новому Преосвященному Волгоградскому и Камышинскому Феодору (Казанову) 45 лет. Он учился в политехническом институте, затем в Ярославском духовном училище.

Рождественское богослужение в Казанском соборе проведет уже еписков Феодор. Фото: Волгоградская епархия

В 2002 году получил должность личного секретаря и келейника архиепископа Ярославского Михея, затем заведовал работой с медицинскими учреждениями Ярославской епархии. В 2010 году стал наместником Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря Ярославля. В 2011 году получил должность настоятеля Илиинского храма Ярославля.

Через год после поступления в Московскую духовную семинарию его выбрали епископом Переславским и Угличским. В декабре 2015 году получил сан архимандрита. В том же году наречен в епископы.