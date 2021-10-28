В волгоградском ЦПКиО установят 7-метровую «Елку Хамелеон»

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде в преддверии Нового года установят «Елку Хамелеон», необычный арт-объект появится в Центральном парке культуры и отдыха. 7-метровая конструкция будет сделана из металла в форме спирали, украсят ее около сотни светодиодов. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, «Елку Хамелеон» инвестор планирует разместить возле зимних горок.

Во время зимы в ЦПКиО будут оборудованы несколько зон отдыха. Горожане смогут покататься на горках протяженностью 70 метров на склоне вблизи «Волгоград Арены». Проехаться по ним можно будет на ватрушках и ледянках. На территории пруда в парке откроют ледовый каток площадью 750 квадратных метров. Он начнет принимать волгоградцев при установлении стабильной морозной погоды. Возле пруда агрономы высадили 10 крупномерных крымских сосен.

- К зиме на основных пешеходных аллеях деревья будут дополнительно украшены новогодними гирляндами, вдоль тротуаров появятся световые фигуры. Уже сейчас подрядная организация оборудовала тестовый вариант подсветки на сакурах, которые расположены у входной группы в парк. Подобным образом вскоре будет украшена вся аллея из 60 деревьев данного сорта, - отметили в мэрии.

Перед холодами в ЦПКиО планируют высадить еще 150 разных пород деревьев, в том числе лип, кленов, дубов, 200 барбарисов, можжевельников, спирей, уложат и рулонный газон на площади 3000 квадратных метров.