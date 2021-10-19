Ледовый каток и горки: зимой в волгоградском ЦПКиО появятся новые развлечения

Фото: администрация.

Для любителей активного отдыха хорошая новость: зимой в волгоградском ЦПКиО появится естественный ледовый каток и горки. Как только наступят холода, в площадку для коньков превратится пруд, где еще летом горожане могли прокатиться на катамаранах. Его обустроят, откроют пункт для проката коньков, в шаговой доступности будут и фудкорты. Остается только дождаться морозов: каток откроют, когда вода промерзнет на 40 сантиметров. Но и это не все. Рядом появится небольшая площадка для игры в хоккей. Так что идти можно всей семьей – каждому найдется занятие по душе.

Фото: администрация.

- Еще одной точкой притяжения для горожан в зимний сезон станет склон ЦПКиО вблизи стадиона «Волгоград Арена» – сейчас на участке ведутся земляные работы, а позже начнется монтаж горок протяженностью около 70 метров. Спускаться на горках можно будет с помощью ватрушек и ледянок, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации.

А летом эти же горки станут водными, рядом можно будет позагорать и отдохнуть на шезлонгах. Сейчас парк озеленяют: высаживают сосны, липы, клены, дубы, барбарисы, укладывают газон.