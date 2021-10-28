В Волгограде выбрали подрядчика для благоустройства бульвара на проспекте Жукова

Первый этап реконструкции уже завершили. Фото: Юлия Данильченко

По многочисленным просьбам волгоградцев, которые единодушно проголосовали за благоустройство бульвара на проспекте Жукова в Дзержинском районе города-героя, реконструкция пешеходной зоны продолжится в 2022 году. Речь об участке от уже обновленного сквера до Самарского разъезда. Из-за протяженности объекта работы разделили на два этапа. Первый уже закончили. Власти Волгограда выбрали подрядчика, который приступит ко второму – это ООО «Стройплощадка+».

Первым делом уберут старый асфальт и выложат плитку, проложат водопровод для полива деревьев и кустарников. Допольнительно высадят ели, сосны, клены, липы, катальпы, можжевельники и 2,5 тысячи чайных роз. На бульваре установят скамейки и фонари и украсят территорию арт-объектами.

- Территорию украсят светящиеся арт-объекты в виде зонтиков и цветов, а также фигуры – мальчик с книгой, жираф на мотоцикле и композиция «Три поросенка». Для безопасности отдыхающих и сохранности прогулочной зоны по всей территории будут установлены камеры видеонаблюдения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.