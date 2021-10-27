Мэрия Волгограда объяснила, почему отменила закупку на благоустройство Горсада на 68 миллионов

В парке заменят скамейки, урны, брусчатку и светильники. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Администрация Волгограда объявила конкурс по поиску подрядчика, который займется благоустройством Городского сада. И вскоре сама же его отменила. Как объяснили в мэрии, от планов по реконструкции парка пешеходных зон парка чиновники не отказываются. Преображение Горсада обязательно наступит.

- Закупка на выполнение работ по благоустройству Городского сада (1 этап) временно приостановлена по инициативе заказчика – в проектно - сметную документацию вносится уточняющая информация. По окончании данных мероприятий проведение конкурса будет возобновлено, - объяснили «КП-Волгоград» в мэрии.

На первом этапе благоустройства Горсада пообещали преобразить пешеходные улицы Коммунистическую и Ленина, проходящие по территории парка. Концепцию разрабатывал центр «ВЯЗ» после долгого и продолжительного общения с жителями. На первый этап, по сведениям портала Госзакупки, мэрия готова потратить 68 миллионов 886 тысяч рублей из средств автономного учреждения. За эти деньги в Горсаду должны закупить деревья, фонари, скамейки, парковые диваны и выложить плитку. Обозначенный в контракте срок – с 1 апреля по 10 августа 2022 года.

В парке за эти деньги планируют высадить березы, клены, липу, боярышник, калину, сирень, гортензию, спирею, барбарис, айву, кизильник и другие деревья и кустарники. Установят 68 парковых торшеров, 41 уличный светильник, уложат светодионую брусчатку. Остальные деньги пойдут на скамейки, урны, диван, полигональные скульптуры («Волк», «Птица», «Медведь» и «Лиса»), 3 киоска и светодионый комплекс «Звездное небо».

Напомним, архитекторы центра «ВЯЗ», которые разрабатывали концепцию, обещали по-максимуму сохранить в парке деревья и все исторические объекты, включая старые фонари со следами осколков снарядов. Считается, что они пережили «Сталинградскую битву».