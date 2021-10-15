Уберут паутину проводов и 15 деревьев: в Горсаду Волгограда начинается реконструкция

Начнут реконструкцию Горсада с этой части парка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Грядущее благоустройство Горсада в Волгограде обсуждали так долго, что многие думали – оно уже наверно никогда не начнется. Однако многочисленные встречи и обсуждения все же вылились не только в концепцию, но уже и в проект. В скором времени городские власти приступят к поиску подрядчика, который займется благоустройством Городского сада. Работы разбили на несколько этапов. Первой преобразится зона от улицы Коммунистической до Ленина. Все исторические объекты в парке обещают сохранить на своих местах.

За то, каким будет обновленный Горсад, отвечает главный архитектор центра «Вяз» Дмитрий Селивохин. Он готовил эту концепцию с самого начала, и он же обещает контролировать подрядчика на всех этапах работ. А начнут по традиции с вырубки старых деревьев (в первой очереди нашли всего 15 нежизнеспособных растений, с которыми придется попрощаться), замены тротуарного покрытия и линии электроосвещения.

Брусчатка, на которой стоит Дмитрий Селивохин, ему тоже не нравится. Покрытие в парке будет другое, более красивое и удобное для маломобильного населения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Следят за тем, что в парке не спилили лишние деревья, общественники Сергей Островский и Екатерина Федорова. Есть дендроплан, в котором указано, какие деревья пойдут под снос.

- Мы здесь рядом живем и пилу услышим, - говорит Сергей Островский.

Общественники пообещали проследить, чтобы ни одно лишнее дерево при благоустройстве парка не пострадало. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сейчас над головами прохожих в Горсаду нависают огромные грозди проводов. Так быть не должно. Все сети уберут под землю. Вдоль дорожек поставят современные невысокие фонари, которые будут подсвечивать геометрию планировки парка.

От этой паутины проводов над головой горожан избавят. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бурное обсуждение вызвали старые световые опоры со следами от снарядов, которые пережили Сталинградскую битву. В этой зоне четыре таких старых фонаря. Когда точно они были установлены здесь, никто, даже историки, сказать не могут. Одни считают, что перенесли их в парк уже после войны с других улиц города, другие убеждены, что они здесь стояли всегда.

- Эти фонари однозначно исторические, они исчерчены осколками снарядов. Скорее всего, они здесь и стояли. Хотя никаких документов, свидетельствующих об этом, нет, - говорит краевед Роман Шкода.

Старые фонари пережили сталинградскую битву. Их сохранят. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Архитекторы пообещали, что их оставят на своем месте, но не как инфраструктурные объекты, то есть не для освещения, а в качестве артобъектов.

Конечно, во время реконструкции в парке появятся новые архитектурные формы – лавочки, урны, скамейки, указатели навигации. Когда позволит погода, будут высаживать деревья. Вместо 15 срубленных обещают высадить 70 новых саженцев около 500 кустарников.

В итоге все должно получиться так. Концепция центра "ВЯЗ". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще одна идея архитекторов – водяная аллея, которая пройдет вдоль улицы Ленина и приведет вглубь Горсада. Там она соединится с прудом, здесь будут и навесы от солнца. Это делают для более комфортного пребывания горожан в парке в знойную жару.

Что появится в парке: проекта центра "ВЯЗ".

Развлечения перенесли в другую часть сада, ближе к гостинице Октябрьская. Там будут детские площадки, веревочный парк, зона для уличного спорта. Предусмотрены в проекте и зоны для размещения кафе и пунктов проката роликов, велосипедов и другого инвентаря.

Предполагается, что благоустройство начнется в следующем году. Деньги на него хотят выделить по проекту «Комфортная городская среда».