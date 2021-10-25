В Волгограде судят директора фирмы, укравшего на ликвидации свалок 121 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области передала в Центральный районный суд города-героя уголовное дело в отношении директора ООО «ГринЛайт». Организация попала в эпицентр громкого скандала, связанного с хищением средств по нацпроекту «Экология». Коммерсанта обвиняют в мошенничестве на ликвидации свалок – мужчина получил 121 млн рублей, но по факту мусор просто закопал, а все деньги забрал. За это ему грозит 10 лет тюрьмы.

- По условиям договора подрядчик за 269 млн рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахутбинского района. При этом с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчиком часть отходов закопана на этих же несанкционированных свалках, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в рамках этого преступления фигурантами уголовных дел стали председатель облокмприроды и директор ГКУ ВО «ДВС» - они прекрасно понимали, что происходит, но подписали акты о выполнении работ.

Отметим, что преступление расследовали СО УФСБ России по Волгоградской области. в настоящий момент «ГринЛайт» подозревается в хищении 48 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту «Экология» на расчистку ериков в Волго-Ахтубинской пойме.