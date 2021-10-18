На расчистке ериков в Волгоградской области похитили 48 миллионов рублей

На экологии похищены сотни миллионов рублей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве экологической направленности. На этот раз речь идет о хищении компанией «ГринЛайт» более 48 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту «Экология» на расчистку ериков в Волго-Ахтубинской пойме. Основанием стали материалы совместной проверки с Волжской межрайонной природоохранной прокуратурой, сообщили в прокуратуры Волгоградской области.

- Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам по статье «мошенничество в особо крупном размере, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По данным следствия, в марте 2020 года Дирекция водохозяйственного строительства и компания «ГринЛайт» заключила 5 контрактов на экологическую реабилитацию ериков и озер в пойме. Но оплаченные работы никто не выполнял. Расследует дело УФСБ России по Волгоградской области.

Напомним, скандальная компания «ГринЛайт» похитила десятки миллионов рублей не только на расчистке ериков в пойме, но и на ликвидации свалок.