«Шел четыре остановки пешком»: в Волгограде кондуктор автобуса высадил ребенка на мороз

Мальчика прилюдно выгнали из автобуса, и никто не встал на его защиту. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очередной вопиющий случай произошел в Волгограде сегодня, 18 февраля: ребенка кондуктор выкинула из автобуса на мороз, так как у него оказался просроченный проездной билет. А в Волгограде, между прочим, сегодня столбик термометра опустился ниже 10 градусов.

«Четыре остановки мой сын шел пешком. С рюкзаком, полным книг и спортивной формой, с сумкой и переобувкой, с музыкальной папкой… А ведь он только с больничного. Замерз сильно и неизвестно, что с ним вообще могло произойти за это время», - рассказывает «КП-Волгоград» мама 12-летнего мальчика Ирина Маньшина.

"ВОЗМУЩАЕТ БЕССЕРДЕЧНОСТЬ"

Арсений, так зовут школьника, утром, как обычно отправился на занятие в музыкальную школу. По расписанию у него солфеджио, преподаватель активно готовит ребенка к участию во всероссийском конкурсе. Пропускать нельзя, потому вышел заранее, прихватив с собой и школьный рюкзак, чтобы с музыки сразу отправиться на учебу (занятия в школе проходят у него во вторую смену).

«Он сел в автобус №25 на остановке «Старт». Пассажиров было в салоне достаточно много, автобус успел проехать три остановки, прежде, чем к нему добралась кондуктор. Сын достал свою карту «Волна», приложил к валидатору, и тут выясняется, что срок действия проездного закончился. Кондуктор резко сказала: «Выходи, нам безбилетники не нужны!». Арсений попытался объяснить, что наличных денег у него с собой нет и ему очень надо в музыкальную школу. Но ребенка все равно высадили. Возмущает бессердечие и равнодушие взрослых», - не сдерживает эмоций волгоградка.

А ведь это не только бесчеловечно со стороны кондуктора. Буквально на днях Госдума РФ приняла закон, который запрещает высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта, если они едут без сопровождения взрослого.

«Оставлять ребенка одного на дороге из-за неоплаченного проезда – недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 февраля, когда закон приняли в третьем чтении.

Но, видимо, до волгоградских кондукторов это не донесли.

«Арсений вернулся домой расстроенный и замерзший. Я спросила – «Почему ты не перешел дорогу и не сел на другой автобус, хотя бы обратно домой добраться. Он ответил, что ему было очень стыдно, и он не хотел, чтобы его прилюдно высадили еще раз», - приводит слова ребенка Ирина.

В мэрии уверяют, что организовали проверку по данному факту, и обязательно разберутся в ситуации и накажут виновных.