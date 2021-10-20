Под Волгоградом женщина сожгла машину бывшего возлюбленного

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ночью 19 октября в дежурную часть полиции по Ленинскому района поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-2106». Машина была припаркована у дома ее 53-летнего владельцем. Авто сгорело полностью и восстановлению не подлежит. Во время осмотра было установлено, что причиной возгорания стал поджог, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастная 53-летняя бывшая сожительница потерпевшего. Она созналась в поджоге и пояснила, что сделала это на почве ревности. Женщина подожгла ночью внутреннюю обшивку «шестерки» с помощью зажигалки. Сейчас проводится проверка и пожарно-техническая экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, несколько дней назад мужчина в Новониколаевском районе на почве ревности едва не спалил машину нового возлюбленного своей бывшей дамы сердца.