Под Волгоградом ревнивец чуть не поджег машину неприятелю

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В отдел МВД Новониколаевского района обратился 35-летний житель поселка Хоперский. Проснувшись утром, он увидел, что кто-то порезал 4 колеса на его машине, а также пытался ее поджечь. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении, им оказался 35-летний односельчанин. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, мужчина сознался в содеянном.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Задержанный рассказал, что его девушка решила с ним расстаться и начала встречаться с другим. Тогда житель Хоперского решил отомстить. Он порезал шины автомобиля нового возлюбленного бывшей спутницы и пытался спалить отечественную легковушку. Мужчина засунул горящую перчатку в бензобак, но машина не воспламенилась. За совершенное преступление подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное повреждение имущества».